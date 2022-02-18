Половина новосибирских компаний отказалась от корпоративов

Половина опрошенных компаний в Новосибирске не будет проводить корпоративов в честь 23 февраля и 8 марта, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.ru.

Опрос показал, что 50% организаций в этом году не планируют в этом году проводить корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 марта. 21% будут отмечать оба праздника.

Еще в 13% компаний ответили, что будут объединять праздники. По 4% и 5% соответственно будут отмечать только один из них.

Судя по комментариям к опросу, большинство мероприятий будет в камерном формате: чаще всего планируются офисные чаепития или небольшие фуршеты.