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Половина новосибирских компаний отказалась от корпоративов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Половина опрошенных компаний в Новосибирске не будет проводить корпоративов в честь 23 февраля и 8 марта, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.ru.

Опрос показал, что 50% организаций в этом году не планируют в этом году проводить корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 марта. 21% будут отмечать оба праздника.

Еще в 13% компаний ответили, что будут объединять праздники. По 4% и 5% соответственно будут отмечать только один из них.

Судя по комментариям к опросу, большинство мероприятий будет в камерном формате: чаще всего планируются офисные чаепития или небольшие фуршеты.

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