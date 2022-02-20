РЛС «Воронеж» составят основу противоракетного щита России

РЛС нового поколения «Воронеж» составят основу российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) к 2030 году, сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России Сергей Сучков.

«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности), несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области новых средств, обладающих улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех», — сказал Сучков в интервью «Красной звезде».

По его словам, ввод в состав российской системы предупреждения о ракетном нападении станций «Воронеж» обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения.

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Радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» предназначена для обнаружения баллистических ракет, в том числе и межконтинентальных, на траекториях полета, а также для определения типа целей.

РЛС «Воронеж-ДМ» — одни из основных составляющих отечественной системы предупреждения о ракетном нападении. По сравнению с предыдущими моделями, требует существенно меньшего количества обслуживающего персонала, потребляет меньше энергии и обладает существенно сокращенными сроками постройки.