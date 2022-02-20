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Советник президентов США предсказал Америке большие проблемы

Источник:
«Известия»
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Фото: U.S. Secretary of Defense / Attribution License

Соединенные Штаты обзавелись могущественными оппонентами, в пользу которых «смещается баланс сил» на политической арене, заявил американский политики и публицист Патрик Бьюкенен.

«У нас было все и сразу. Мы были "незаменимой державой ". Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою "доброжелательную гегемонию " остальному человечеству. И наконец, создавая "новый мировой порядок ", последовательно ввязались в войны <…>. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались», — приводят «Известия» слова политика.

Бьюкенен, который был советником у президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, призвал вспомнить лозунг «Возвращайся домой, Америка», популярный в 70-х годах.

По его мнению, Соединенные Штаты нажили себе сильных геополитических оппонентов, в числе которых Россия и Китай. Вашингтон не сможет бороться с такими противниками одновременно, уверен политик.

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«Американская гегемония оказалась под ударом повсюду: в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии. <…> Общее у противников Америки одно: они хотят нас убрать из своих регионов», — пояснил Бьюкенен.

Он уверен, что США в конечном итоге придется согласиться с предложениями России по гарантиям безопасности и «ни Грузию, ни Украину не пригласят в НАТО, несмотря на политику открытых дверей альянса».

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