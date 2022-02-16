Модель показала женскую версию Нейтана Дрейка из «Анчартеда»

Американская модель Арморд Хард примерила на себя образ женской версии Нейтана Дрейка из серии игр Uncharted и фильма «Анчартед: На картах не значится». Фото косплей опубликованы в Instagram.

Я готова к этой адаптации, я буквально прошла Uncharted, пока создавала образ», — подписала модель публикацию.

Для создания косплея девушка использовала белую кофту, темно-зеленые штаны, коричневые пояс и патронташ, а также шарф, походные часы и клинок. Она также нанесла ранения на лицо и тело с помощью грима.

Экранизация игры Uncharted, фильма «Анчартед: На картах не значится» вышел в российский прокат 10 февраля. Картина стала лидером проката и получила положительные отзывы критиков. Роль Нейтана Дрейка исполнил актер Том Холланд, известный по фильмам про Человека-паука.