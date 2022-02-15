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Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип со своими двойниками

Источник:
Sibnet.ru
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Эд Ширан и Тейлор Свифт записали ремикс песни «The Joker And The Queen» и выпустили на нее клип, где главные роли сыграли подростки, похожие на артистов.

В клипе «The Joker And The Queen» снялись актеры из «Everything Has Changed» — Ава Эймс и Джек Льюис. Они очень похожи на Ширана и Свифт.

По сюжету главные герои живут каждый своей жизнью. Они занимаются своими повседневными делами — ходят в школу, уделяют время творчеству, отдыхают на вечеринках. А затем встречаются и находят счастье

Режиссером видео выступил Эмиль Нава, уже работавший с Шираном над клипами «Don’t», «Photograph», «Lego House» и «I Don’t Care».

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Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
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