Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип со своими двойниками

Эд Ширан и Тейлор Свифт записали ремикс песни «The Joker And The Queen» и выпустили на нее клип, где главные роли сыграли подростки, похожие на артистов.

В клипе «The Joker And The Queen» снялись актеры из «Everything Has Changed» — Ава Эймс и Джек Льюис. Они очень похожи на Ширана и Свифт.

По сюжету главные герои живут каждый своей жизнью. Они занимаются своими повседневными делами — ходят в школу, уделяют время творчеству, отдыхают на вечеринках. А затем встречаются и находят счастье

Режиссером видео выступил Эмиль Нава, уже работавший с Шираном над клипами «Don’t», «Photograph», «Lego House» и «I Don’t Care».