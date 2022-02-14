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Животные погибли в пожаре на свиноферме в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар произошел на свиноферме в Боханском районе Иркутской области, погибло около 200 свиней, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в ночь на понедельник в селе Каменка Боханского района. На момент обнаружения пожара здание было охвачено огнем, внутри находилось более 200 свиней.

В результате здание свинофермы оказалось повреждено огнем на площади 600 квадратных метров. Около 200 свиней погибли, примерно 20 удалось спасти работникам предприятия.

Дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит установить причину пожара.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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