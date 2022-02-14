Животные погибли в пожаре на свиноферме в Приангарье

Крупный пожар произошел на свиноферме в Боханском районе Иркутской области, погибло около 200 свиней, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в ночь на понедельник в селе Каменка Боханского района. На момент обнаружения пожара здание было охвачено огнем, внутри находилось более 200 свиней.

В результате здание свинофермы оказалось повреждено огнем на площади 600 квадратных метров. Около 200 свиней погибли, примерно 20 удалось спасти работникам предприятия.

Дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит установить причину пожара.