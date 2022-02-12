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Подлодка ВМС США зашла в российские воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Navy

Американская подводная лодка 12 февраля вошла в российские территориальные воды в районе Курил, сообщает Министерство обороны РФ. Против субмарины применили специальные средства.

«В районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia», — рассказали в ведомстве.

Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Военный корабль США проигнорировал требование.

После этого экипажем фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства. Субмарина использовала имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и покинула территориальные воды России.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает маневры. В связи с инцидентом в Минобороны вызвали военного атташе при посольстве США в Москве.

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