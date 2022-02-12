США объявили эвакуацию с Украины дипломатов

Государственный департамент США начинает эвакуацию американских дипломатов, работающих в Киеве, сообщает американское посольство на Украине в Twitter. Решение принято в связи с угрозой начала военных действий.

«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критические должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», — говорится в сообщении.

Несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства, Госдеп и персонал США по всему миру продолжат дипломатические усилия и помощь для поддержки безопасности и демократии на Украине.

Посольство сохранит небольшое консульское присутствие в украинском Львове для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги.