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США объявили эвакуацию с Украины дипломатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Государственный департамент США начинает эвакуацию американских дипломатов, работающих в Киеве, сообщает американское посольство на Украине в Twitter. Решение принято в связи с угрозой начала военных действий.

«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критические должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», — говорится в сообщении.

Несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства, Госдеп и персонал США по всему миру продолжат дипломатические усилия и помощь для поддержки безопасности и демократии на Украине.

Посольство сохранит небольшое консульское присутствие в украинском Львове для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги.

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Топ комментариев

urbasik

Украина сейчас это голодная соседская собачонка и когда ты передвигаешься по своей территории она вдруг...

pepelmetal

Чего им беспокоиться то, ведь у них есть отряд с деревянными автоматами

karuto

А в Лигу помощи сексуальным меньшинствам Кулеба обратится?

genn81

Как хорошо быть героем особенно если на тебя не нападают )). А потом они скажут что Россия не напала...
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