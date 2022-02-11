Раскрыта загадка длинного стола на встрече Путина и Макрона

Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле усадили по другую сторону длинного стола от президента России Владимира Путина, потому что французский лидер отказался сдать в Москве тест на коронавирус, сообщил анонимный источник в Елисейском дворце.

Как выяснилось, Макрон отказался сдавать ПЦР-тест в Москве из-за опасений, что его ДНК окажется в распоряжении России. Президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на тест и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.

«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», — приводит РИА Новости слова источника.

Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.

Встреча президентов Путина в Москве прошла за необычно столом длиной в четыре метра, что вызвало множество разговоров в СМИ и породило большое мемов в соцсетях.

В начале февраля в таком же формате Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский премьер сказал, что «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».