Крид исполнил куплеты к песне MaкSим «Отпускаю»

Егор Крид и MaкSим дали новую жизнь хиту «Отпускаю». Для этого рэпер спел собственные куплеты, а припев остался в оригинальном исполнении MaкSим.

Крид рассказал в Instagram, что отправился на студию сразу, как только ему предложили сделать совместную песню с MaкSим. Куплеты он записал с первого дубля, при том, что болел: говорил в нос и хрипел. Певец решил обойтись без перезаписи, потому что «первые эмоции честнее».

«В четыре утра я скинул трек МакSим и по дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли. Я просто давил газ в пол и слушал, как припев МакSим под звуки только что записанной гитары пронзает меня полностью. Я рад, что это совершилось», — написал Крид.

Оригинальную песню «Отпускаю» написали MaкSим и ее подруга Алсу Ишметова. Композиция была выпущена в 2006 году и вошла в дебютный студийный альбом «Трудный возраст». Для МакSим песня стала первой композицией, возглавившей общий радиочарт стран СНГ.