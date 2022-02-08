Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле

Астероид 2007 UY1 диаметром в 150 метров 8 февраля приблизится к Земле на минимальное расстояние, следует из данных, опубликованных NASA.

Космическое тело, размеры которого превышают футбольное поле, пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии в 5,3 миллиона километров. Это примерно равно 14 расстояниям от Луны до Земли.

Астероид 2007 UY1 обнаружили в 2007 году, он не входит в число потенциально опасных объектов. Согласно расчетам астрономов, вероятность его столкновения с Землей в ближайшие годы крайне мала.

Ученые постоянно следят за орбитами космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. Наибольшая вероятность столкновения астероидов и Земли прогнозируется в 2095 году с 2010RF12, вероятность составляет 1 к 16.

Также в 2074 году мимо Земли пролетит астероид 2006JY26, вероятность его столкновения с планетой составляет 1 к 86. Однако данные астероиды имеют небольшие размеры и не представляют серьезной опасности для землян.