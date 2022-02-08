НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле

Источник:
Sibnet.ru
311 1
Фото: © NASA

Астероид 2007 UY1 диаметром в 150 метров 8 февраля приблизится к Земле на минимальное расстояние, следует из данных, опубликованных NASA.

Космическое тело, размеры которого превышают футбольное поле, пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии в 5,3 миллиона километров. Это примерно равно 14 расстояниям от Луны до Земли.

Астероид 2007 UY1 обнаружили в 2007 году, он не входит в число потенциально опасных объектов. Согласно расчетам астрономов, вероятность его столкновения с Землей в ближайшие годы крайне мала.

Ученые постоянно следят за орбитами космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. Наибольшая вероятность столкновения астероидов и Земли прогнозируется в 2095 году с 2010RF12, вероятность составляет 1 к 16.

Также в 2074 году мимо Земли пролетит астероид 2006JY26, вероятность его столкновения с планетой составляет 1 к 86. Однако данные астероиды имеют небольшие размеры и не представляют серьезной опасности для землян.

Тема: Человек и космос
Астроном сфотографировал падение на Луну ракеты Маска
Искусственный интеллект указал на внеземные объекты в Антарктиде
Обнаружена первая бродячая черная дыра
Могущественную цивилизацию погубило падение кометы
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный томич ранил двух человек и повредил два авто
Потанин выпустит токены на покупку квартир в Норильске
Поезда новосибирского метро стали ходить реже из-за COVID
Директора иркутского интерната обвинили в сокрытии насилия над детьми
Самое популярное
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
Обсуждение (1)
Картина дня
Слишком длинный стол Путина насмешил Сеть
СМИ узнали о сделке России и Франции по Украине
Свидетельства о смерти станут электронными
Пельмени и сосиски стали лидерами по росту цен
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

antibacila

Аж глаза слезятся от (Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет...

Uynachalnica

Перестанут работать блокировщики, я перестану работать с гуглой.

GammiPluh

то то у вас всем сроки дали кто в штурме капитолия участвовал... даже тех кто в него просто зашел и сделал...

Uynachalnica

"На этой платформе обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами. Так и относимся»,— сказал...
Sibnet.Ru