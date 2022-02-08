Путин заявил о неизбежности войны с вступлением Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что если Украина вступит в НАТО и попытается силовым путем вернуть Крым, может начаться военный конфликт с участием альянса РБК.

«В доктринальных документа Украины записано, что Россия — противник, и что возвращение Крыма возможно военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО. Пятая статья не отменена. Недавно господин Байден сказал, что пятая статья — это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО», — цитирует РБК Путина.

Пятая статья Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

«Я спросил на прошлой конференции — «нам что, воевать с НАТО? ». Но я хочу и вас спросить. Но есть и вторая часть этого вопроса: «А вы хотите воевать с Россией?» Спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов: «вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? А ведь так оно и будет», — обратился Путин к французскому журналисту.

Он отметил, что обеспокоенности России связаны с нежеланием Киева выполнять минские соглашения, а также напомнил о прежних попытках решить вопрос «силовым путем». «Что нам думать? Ведь дважды уже пытались. И кто нам гарантирует, что третьего не будет?», — подчеркнул Путин.