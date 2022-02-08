НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил о неизбежности войны с вступлением Украины в НАТО

Источник:
РБК
811 12
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что если Украина вступит в НАТО и попытается силовым путем вернуть Крым, может начаться военный конфликт с участием альянса РБК.

«В доктринальных документа Украины записано, что Россия — противник, и что возвращение Крыма возможно военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО. Пятая статья не отменена. Недавно господин Байден сказал, что пятая статья — это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО», — цитирует РБК Путина.

Пятая статья Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

«Я спросил на прошлой конференции — «нам что, воевать с НАТО? ». Но я хочу и вас спросить. Но есть и вторая часть этого вопроса: «А вы хотите воевать с Россией?» Спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов: «вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? А ведь так оно и будет», — обратился Путин к французскому журналисту.

Он отметил, что обеспокоенности России связаны с нежеланием Киева выполнять минские соглашения, а также напомнил о прежних попытках решить вопрос «силовым путем». «Что нам думать? Ведь дважды уже пытались. И кто нам гарантирует, что третьего не будет?», — подчеркнул Путин.


Еще по теме
Макрон попросил Путина избежать войны
Лукашенко согласился признать Крым российским
Кандидат в президенты Франции заговорила на чистом русском языке
Канцлер Германии категорически отказался вооружать Украину
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Минздрав Тувы объяснил формирование цены ПЦР‑тестов
Поджегший детей житель Приангарья не раз попадал в поле зрения полиции
Синоптик рассказал об аномальных морозах в сибирских регионах
Зарплаты новосибирских курьеров выросли более чем вдвое
Самое популярное
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
Обсуждение (12)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самое обсуждаемое
56
Эксперты предсказали число жертв при вторжении России на Украину
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
29
Лукашенко назвал условие пожизненного президентства
27
США ввели санкции против Белоруссии
27
Цена российской нефти выросла до рекордного за семь лет уровня
Sibnet.Ru