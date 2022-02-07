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Детские аккаунты появятся на портале «Госуслуг»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Детские аккаунты появятся на портале «Госуслуг», при этом подростки старше 14 лет смогут сами зарегистрироваться самостоятельно, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Через личную учетную запись школьники смогут пользоваться различными цифровыми сервисами. В частности, они смогут посмотреть зайти в электронный дневник, посмотреть оценки, узнать домашнее задание, а также получить информацию о поступлении в учебное заведение.

До этого детям младше 14 лет можно было оформить на портале «Госуслуг» исключительно упрощенный аккаунт, привязанный к родительской странице. Основные услуги можно было получить только через профиль взрослого.

Чтобы зарегистрироваться на портале подростку старше 14 лет, достаточно указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. После этого он сможет пользоваться сервисами через личную учетную запись.

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