Российский «Непослушник» уступил в прокате американской фантастике

Научно-фантастический фильм «Падение луны» стал лидером проката прошедшего уикенда, он собрал кассу почти в два раза больше, чем российская комедия «Непослушник» про блогера в церкви.

Фильм «Падение луны» рассказывает о грядущем столкновении Луны с Землей. Когда до катастрофы остаются считанные недели, а мир стоит на грани уничтожения, руководитель НАСА и бывший астронавт Джо Фулер убеждена, что у нее есть ключ к спасению. Космический фильм собрал в российском прокате больше 150 миллионов рублей. При этом оценки у «Падения Луны» довольно низкие — IMDb: 5.30 и 5.49 на «Кинопоиске».

Второе место по кассовым сборам заняла картина Владимира Котта «Непослушник». Фильм о блогере-пранкере, скрывающемся от преследования полиции. Он прячется в монастыре, выдавая себя за служителя церкви. Находясь в новых условиях жизни герою приходится поменяться самому. Перспективная комедия заработала в прокате почти 90 миллионов.

Для «Непослушника» на фоне других российских премьер, которые не попали в пятерку лидеров проката, 90 миллионов — неплохой старт. Картина получила хорошие отзывы, ее оценка на «Кинопоиске» — 6.60.

В пятерке лидеров проката также оказались криминальный триллер «Аллея кошмаров» (третье место) и «Зверопой 2» (пятое место). На четвертом — «Человек-паук: Нет пути домой», картина Marvel спустя восемь недель проката остается популярной у зрителей.