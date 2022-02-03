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Фильм «Непослушник» про блогера в церкви вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Непослушник»

Комедийный фильм «Непослушник» про блогера-пранкера вышел в прокат в российских кинотеатрах в четверг. Главную роль в ленте сыграл Виктор Хориняк, известный по сериалу «Кухня» и картинам про «Последнего богатыря».

По сюжету «Непослушника» блогер-пранкер Дима устраивает жестокие розыгрыши, гонясь за популярностью. Однажды он снимает пранк в стенах церкви. Ролик оскорбляет чувства верующих, и на Диму заводят дело. 

Уходя от преследования полиции, герой укрывается в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за другого человека. Новая среда обитания меняет взгляды на жизнь безответственного героя.

Кроме Хориняка в фильме снялись Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин. Режиссер комедии — Владимир Котт.

Основную часть фильма сняли в Шуйском районе в селе Васильевское. Съемки происходили на территории действующего монастыря — Ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери.

По настроению трейлер фильма «Непослушник» напоминает комедийный хит «Холоп». Это тоже история об исправлении молодого человека, которого, вероятнее всего, спасет любовь.

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