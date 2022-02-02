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Боевые машины пехоты «Басурманин» поступили в российскую армию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nickel nitride / CC0

Боевые машины пехоты «Басурманин», созданные на базе БМП-1, поступяь на вооружение мотострелкового соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба округа.

«Мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО в Приамурье пополнится новыми образцами вооружения. Боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин" заменят стоящие на вооружении БМП-1. Уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в ЕАО поступит крупная партия модернизированной техники», — говорится в сообщении.

На машине вместо башни с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой «Гром» установлен боевой модуль с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел.

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Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс «Метис», а система «Туча» позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.

Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 65 километров в час. Управляет техникой экипаж из трех человек, а в десантном отделении размещаются восемь мотострелков.


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