Зеленский предложил отмену армейского призыва

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства, документ опубликован на официальном сайте главы государства. В частности, указ предусматривает отмену армейского призыва.
Зеленский поручил правительству разработать законопроект, предусматривающий отмену обязательного призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и введение «модели интенсивной системы военной подготовки».
Такая модель станет альтернативной формой прохождения срочной службы». Зеленский также поручил разработать законопроект о поэтапном повышении численности вооруженных сил Украины с 2022 по 2024 год на 100 тысяч человек. Сейчас она составляет 261 тысячу человек.
Поручения также касаются повышения зарплат военных. Зеленский поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год деньги на постепенное повышение денежного обеспечения военных до уровня не ниже двух минимальных зарплат.
Минобороны поручено подготовить концепцию постепенного перехода к формированию контрактной армии. Для этого предполагается увеличить сроки контрактов военных и обеспечить их бесплатным жильем.
UynachalnicaТакой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!
MuzykantДавно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.
ForYouTubeУродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном
лачиновНу да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...