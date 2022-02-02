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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский предложил отмену армейского призыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства, документ опубликован на официальном сайте главы государства. В частности, указ предусматривает отмену армейского призыва.

Зеленский поручил правительству разработать законопроект, предусматривающий отмену обязательного призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и введение «модели интенсивной системы военной подготовки».

Такая модель станет альтернативной формой прохождения срочной службы». Зеленский также поручил разработать законопроект о поэтапном повышении численности вооруженных сил Украины с 2022 по 2024 год на 100 тысяч человек. Сейчас она составляет 261 тысячу человек.

Поручения также касаются повышения зарплат военных. Зеленский поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год деньги на постепенное повышение денежного обеспечения военных до уровня не ниже двух минимальных зарплат.

Минобороны поручено подготовить концепцию постепенного перехода к формированию контрактной армии. Для этого предполагается увеличить сроки контрактов военных и обеспечить их бесплатным жильем.

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Оборона #Армия
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Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
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