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Медведев обозначил главную проблему России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Бедность населения — ключевая проблема в России, так как именно с ней связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья нации, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Я согласен с президентом <…> Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — цитирует РИА Новости Медведева.

По мнению зампреда Собвеза, в повестке дня остаются и проблемы коррупции, технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики.

«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — заключил Медведев.

В октябре Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения остаются главным врагом России, это угрожает стабильному развитию и не позволяет улучшить демографическую ситуацию в стране.

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