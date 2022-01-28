Медведев обозначил главную проблему России

Бедность населения — ключевая проблема в России, так как именно с ней связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья нации, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Я согласен с президентом <…> Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — цитирует РИА Новости Медведева.

По мнению зампреда Собвеза, в повестке дня остаются и проблемы коррупции, технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики.

«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — заключил Медведев.

В октябре Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения остаются главным врагом России, это угрожает стабильному развитию и не позволяет улучшить демографическую ситуацию в стране.