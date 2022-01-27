Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео, где он стоит обнаженный под водопадом, подписчики стали гадать, в трусах ли Лазарев или нет.

«Главная интрига предыдущего поста, судя по комментариям, оказалась в том, голый я под водопадом или нет. ну что, же, оставим и на фото эту загадку! А если серьезно, бегом все в сториз, покажу что же это за прекрасное место, где я побывал», — написал Лазарев.

Подписчики сразу же начали писать, что у них перехватило дыхание, и возник вопрос, в плавках ли Лазарев или без.

В итоге выяснилось, что Лазарев снимался в красных плавках, он отметил, что плавки нравятся ему больше, чем шорты. Лазарев сделал пикантную фотографию на термальных источниках «Табакон» у действующего вулкана Аренал в Коста-Рике.