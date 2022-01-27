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Россия сосредоточит в Средиземном море корабли всех флотов

Источник:
«Известия»
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Фото: © Минобороны России

Корабли всех флотов России соберутся в Средиземном море, чтобы провести крупнейшие за последние годы учения. В их числе два крейсера, фрегаты, большие противолодочные корабли, сообщает Минобороны России.

Сосредоточение в Средиземном море должно завершиться к началу февраля. Всего будет задействовано два десятка кораблей и судов. Активное участие в учениях примет авиация. Цель маневров — показать возможности России в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, сказал «Известиям» директор Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные, но сами учения связаны с напряженной военно-политической ситуацией в мире. Это демонстрация твердости нашей позиции и силы», — рассказал «Известиям».

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Сейчас к месту учений движется объединенный отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. Также в Средиземное море выдвинулись ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», БПК «Вице-адмирал Кулаков», а также отряд Тихоокеанского флота во главе со своим флагманом — крейсером «Варяг».

Одновременно пройдут маневры в Черном море. Они будут связаны единым замыслом с учениями в Средиземном море.

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Оборона #Оружие #Армия
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