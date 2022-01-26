НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдена первая создающая звезды черная дыра

Источник:
Nature
155 0
Фото: © NASA

Астрономы впервые нашли сверхмассивную черную дыру, которая не уничтожает звезды, а способствует звездообразованию, сжимая гигантское облако газа.

Открытие сделали с помощью телескопа Hubble. Черная дыра находится в центре галактики Henize 2-10, расположенной в 30 миллионах световых лет от Земли. Ученые обратили внимание, что она связана с крупной «звездной колыбелью», удаленной на 230 световых лет.

От черной дыры к области звездообразования идет отток газа, при этом весь этот путь усеян новорожденными звездами. Такой процесс ученые посчитали аномальным, ведь в основном он протекает противоположно — черные дыры поглощают газ и соседние звезды.

Объяснить феномен исследователи пока не могут. Однако астрономы отмечают, что данных по карликовым галактикам слишком мало, связь между черными дырами и звездообразованием в них изучена плохо. Аномальная находка позволит лучше понять этот процесс.

Тема: Человек и космос
Первый за 11 лет украинский спутник потеряли после запуска
Мощная солнечная вспышка попала на видео
США оставили без визы российского космонавта
Затмения и звездопады: главные космические события 2022 года
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Еще одно дело возбудили на Алтае из-за истязания детей
Томских депутатов признали экстремистами
Семья из Новосибирска выиграла 10 млн рублей
Тепличный комбинат «Новосибирский» полностью заменит огурцы розами
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Раскрыто убийство семьи в Омской области
Обсуждение (0)
О самом главном
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Кармические отношения: как понять смысл союза
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
29
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
25
США отказались идти на какие‑либо уступки России
25
Блинкен «уличил» Путина в страхе потерять Украину
Sibnet.Ru