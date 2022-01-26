Найдена первая создающая звезды черная дыра

Астрономы впервые нашли сверхмассивную черную дыру, которая не уничтожает звезды, а способствует звездообразованию, сжимая гигантское облако газа.

Открытие сделали с помощью телескопа Hubble. Черная дыра находится в центре галактики Henize 2-10, расположенной в 30 миллионах световых лет от Земли. Ученые обратили внимание, что она связана с крупной «звездной колыбелью», удаленной на 230 световых лет.

От черной дыры к области звездообразования идет отток газа, при этом весь этот путь усеян новорожденными звездами. Такой процесс ученые посчитали аномальным, ведь в основном он протекает противоположно — черные дыры поглощают газ и соседние звезды.

Объяснить феномен исследователи пока не могут. Однако астрономы отмечают, что данных по карликовым галактикам слишком мало, связь между черными дырами и звездообразованием в них изучена плохо. Аномальная находка позволит лучше понять этот процесс.