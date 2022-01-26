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Совфед выступил за поставки оружия республикам Донбасса

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

России необходимо оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений», — цитирует Турчака ТАСС.

По его словам, российское оружие поможет республикам Донбасса повысить их обороноспособность перед лицом возможной военной агрессии со стороны Киева, которая может начаться в любой момент.

Ранее официальный представитель ДНР заявил, что украинская армия перебрасывает в Донбасс боеприпасы для наступления, а украинские националисты вербуют добровольцев для участия в военных действиях.

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Политика #Россия #Мир
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