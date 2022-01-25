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Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэнсона в изнасиловании на камеру

Источник:
Sibnet.ru
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Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Фото: instagram.com/evanrachelwood

Звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что музыкант Мэрилин Менсон изнасиловал ее во время съемок клипа на глазах съемочной группы.

Эван Рэйчел Вуд рассказала подробности жизни с музыкантом Мэрилином Мэнсоном в первой части документального фильма Phoenix Rising, который посвящен их отношениям. В 2021 году актриса обвинила музыканта в насилии и многолетних издевательствах.

В фильме Вуд рассказала, что Мэнсон изнасиловал ее прямо на съемках его клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году. Они с Мэнсоном должны были изобразить сцену секса, но, когда включились камеры, все произошло по-настоящему в присутствии съемочной группы.

«Я чувствовала себя отвратительно, будто я сделала что-то постыдное, и я могу сказать, что съемочной группе тоже было очень неудобно, и никто не знал, что делать», — сообщила актриса, добавив, что не соглашалась на такое при обсуждении съемок с Мэнсоном.

Вуд встречалась с Мэнсоном с декабря 2006 года по ноябрь 2008 года. Позже они возобновили отношения и обручились в январе 2010 года В августе 2010 года Вуд и Мэнсон расторгли помолвку.

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