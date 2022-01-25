Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэнсона в изнасиловании на камеру

Звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что музыкант Мэрилин Менсон изнасиловал ее во время съемок клипа на глазах съемочной группы.
Эван Рэйчел Вуд рассказала подробности жизни с музыкантом
Мэрилином Мэнсоном в первой части документального фильма Phoenix Rising, который
посвящен их отношениям. В 2021 году актриса обвинила музыканта в насилии и
многолетних издевательствах.
В фильме Вуд рассказала, что Мэнсон изнасиловал ее прямо на
съемках его клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году. Они с Мэнсоном должны были
изобразить сцену секса, но, когда включились камеры, все произошло
по-настоящему в присутствии съемочной группы.
«Я чувствовала себя отвратительно, будто я сделала что-то
постыдное, и я могу сказать, что съемочной группе тоже было очень неудобно, и
никто не знал, что делать», — сообщила актриса, добавив, что не соглашалась на
такое при обсуждении съемок с Мэнсоном.
Вуд встречалась с Мэнсоном с декабря 2006 года по ноябрь
2008 года. Позже они возобновили отношения и обручились в январе 2010 года В
августе 2010 года Вуд и Мэнсон расторгли помолвку.
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