Немалую долю побочных явлений после вакцинации против коронавирусной инфекции может объяснить эффект ноцебо, выяснили ученые из США и Германии.

Ноцебо — зеркальный вариант эффекта плацебо, когда человеку может стать лучше, даже если он принял препарат без действующего вещества. При эффекте ноцебо «пустышка» причиняет вред.

Ученые из США и Германии проанализировали 12 исследований, в которых участвовали 22,6 тысячи человек, получивших плацебо, и 22,8 тысячи человек, получивших вакцину, пишет PCR.news со ссылкой на статью, опубликованную в JAMA Network Open.

Авторы анализировали системные побочные эффекты (лихорадка, головокружение) и локальные (боль в месте укола). Исследование показало, что эффект ноцебо в группах привитых первой дозой может объяснить 76,0% системных побочных эффектов и 24,3% локальных, а после второй — 51,8% системных и 16,2% локальных.

В группах плацебо чаще всего встречались такие побочные эффекты, как головная боль и утомляемость. У людей, получивших вакцину, побочные эффекты возникали значительно чаще, чем у получивших плацебо, особенно после второй дозы.

Ученые считают, что эффект ноцебо все-таки вносит большой вклад. Они считают, что необходимо информировать людей о вероятности возникновения такого эффекта.