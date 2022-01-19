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Медведев заявил о проблемах с учетом мигрантов в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Качество миграционного учета в России вызывает «серьезные вопросы» и в конечном счете угрожает безопасности страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По-прежнему есть бизнес, которому выгодно привлекать в Россию дешевую и бесправную иностранную рабочую силу. «Кроме того, даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане, в приезде которых мы заинтересованы, бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, это не только «питательная почва» для коррупции и злоупотреблений. «Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезные угрозы безопасности страны», — подчеркнул он.

Медведев считает, что нужно четко понимать, кто и зачем приезжает в Россию, и, если требуется, вовремя принимать соответствующие меры. «Без полной миграционный статистики, в которой нет черных дыр, этого не получится», — резюмировал он.

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Политика #Россия #Авторынок #Рынок труда
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