Депутат высказалась против пособий для безработных

Пособия для безработных на постоянной основе не имеют смысла, работающие люди не понимают, почему должны содержать тех, кто не хочет работать, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу. Но все швейцарские кантоны проголосовали против такого дохода. Причиной стало то, что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать», — цитирует Бессараб URA.RU.

Депутат отметила, что на сегодняшний день идет речь о возможном повышении материнского капитала, детских пособий и введении других мер помощи людям, оказавшимся в сложном материальном положении. Это необходимая помощь со стороны государства.

«Например, семьи с маленькими детьми, где один из родителей не может работать, безусловно, нуждаются в помощи. Если семье объективно нужна поддержка, например, малоимущим гражданам, государство дает и социальные контракты, и пособие по безработице, и возможность получить новую, востребованную на рынке труда специальность, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации», — сказала она.