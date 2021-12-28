Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, а эти дни присоединить к отпуску.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять», — цитирует РИА Новости Жириновского.

По его мнению, люди сами должны решить — отдыхать на Новый год или в мае, когда многие занимаются дачными делами.

«10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», — сообщил парламентарий.

При этом заняться полезными делами сложно, отметил Жириновский. «Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить», констатировал политик.