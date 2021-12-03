Следователь по особо важным делам в Томске задержан за крупную взятку

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергей Арефьев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СКР.

По версии следствия, в производстве отдела, который возглавлял Арефьев, находилось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев нашел посредника, который довел эту информацию до учредителя юридического лица.

Также Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал от него денег, считает следствие. Учредитель организации заявил в правоохранительные органы о действиях следователя и его посредника. Дальнейшие переговоры о дате и времени передачи взятки происходили под контролем СКР.

При непосредственной передаче взятки в четверг Арефьева и его подельника задержали. Им планируется предъявить обвинения, также следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

По данным СМИ, Арефьев упоминается в расследовании журналиста Эдуарда Петрова о деле мэра Томска Ивана Кляйна, где говорит о вине главы города в преступлениях «как об установленном факте».

Также, по неофициальным данным ряда СМИ и Telegram-каналов, задержание Арефьева может быть связано с задержанием директора ГК «Лама», которой принадлежат несколько крупных торговых сетей в Сибири, Владислава Левчугова. Но официального подтверждения уголовного преследования бизнесмена пока нет.