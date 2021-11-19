Рабочий поделился, как АвтоВАЗ переживает простои

Работники АвтоВАЗа вынуждены подрабатывать в такси, некоторые переквалифицировались в дорожных рабочих, так как простои предприятия из-за нехватки электронных компонентов отражаются на зарплатах, рассказал один из сотрудников завода.

АвтоВАЗ с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки завод пытается шестидневными рабочими неделями и девятичасовыми сменами. Но руководство пока не может спланировать работу из-за отсутствия четкого понимания об объемах поставок.

«Компенсация вынужденного простоя – 2/3 от средней зарплаты, но при этом режется премия, которая сильно влияет на итоговый доход. То есть с каждым новым месяцем эти самые 2/3 будут уменьшаться», — рассказал сборщик Lada Granta Алексей изданию «Вольный город».

Также рабочие опасаются, что в будущем году индексацию могут сделать меньше обычного или сдвинуть ее на несколько месяцев, сославшись на сложную экономическую ситуацию.

По словам сотрудника, многие хотят уволиться, некоторые рабочие идут по вечерам таксовать, другие переквалифицировались в дорожные рабочие.