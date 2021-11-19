НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Рабочий поделился, как АвтоВАЗ переживает простои

Источник:
Sibnet.ru
283 2
Фото: © АвтоВАЗ

Работники АвтоВАЗа вынуждены подрабатывать в такси, некоторые переквалифицировались в дорожных рабочих, так как простои предприятия из-за нехватки электронных компонентов отражаются на зарплатах, рассказал один из сотрудников завода.

АвтоВАЗ с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки завод пытается шестидневными рабочими неделями и девятичасовыми сменами. Но руководство пока не может спланировать работу из-за отсутствия четкого понимания об объемах поставок.

«Компенсация вынужденного простоя – 2/3 от средней зарплаты, но при этом режется премия, которая сильно влияет на итоговый доход. То есть с каждым новым месяцем эти самые 2/3 будут уменьшаться», — рассказал сборщик Lada Granta Алексей изданию «Вольный город».

Также рабочие опасаются, что в будущем году индексацию могут сделать меньше обычного или сдвинуть ее на несколько месяцев, сославшись на сложную экономическую ситуацию.

По словам сотрудника, многие хотят уволиться, некоторые рабочие идут по вечерам таксовать, другие переквалифицировались в дорожные рабочие.

Еще по теме
УАЗ опубликовал фото советского кросс-купе
Дизайнер АвтоВАЗа вспомнил о модели «Силуэт»
Дефицит магния спровоцирует рост цен на автомобили
Глава УАЗа отверг идею народного автомобиля
смотреть все
Авто #Автопром #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Шестерых мигрантов в Новосибирске осудили за нападение на граждан КНР
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Пропавшего студента неделю ищут в Омске
Омича задержали по подозрению в убийстве 25-летней давности
Самое популярное
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Windows 11 вернут классический цвет «экрана смерти»
Представлен мощнейший квантовый процессор
Обсуждение (2)
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
41
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
24
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
23
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Sibnet.Ru