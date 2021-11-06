Автобус с рабочими опрокинулся в Красноярском крае

Вахтовый автобус с рабочими золотодобывающего рудника опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Опрокидывание вахтового автобуса произошло в результате съезда в кювет. По предварительным данным, 23 человека доставлены для осмотра в лечебные учреждения, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Всего в вахтовом автобусе находились 25 рабочих золотодобывающего рудника. Обстоятельства ДТП выясняются. Согласно предположениям специалистов, авария могла быть вызвана ошибкой водителя или плохой погодой.