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Автобус с рабочими опрокинулся в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вахтовый автобус с рабочими золотодобывающего рудника опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Опрокидывание вахтового автобуса произошло в результате съезда в кювет. По предварительным данным, 23 человека доставлены для осмотра в лечебные учреждения, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Всего в вахтовом автобусе находились 25 рабочих золотодобывающего рудника. Обстоятельства ДТП выясняются. Согласно предположениям специалистов, авария могла быть вызвана ошибкой водителя или плохой погодой.

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