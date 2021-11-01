Бастрыкин потребовал геномной регистрации трудовых мигрантов

Все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

Бастрыкин объяснил инициативу ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. «В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», — заявил глава СК в интервью «Интерфаксу».

По его словам, для большего контроля над процессом миграции необходимо кодифицировать и сделать единообразным весь объем нормативных правовых актов в этой сфере. «В настоящее время вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база», — сказал Бастрыкин.

Он считает, что при упорядочивании законодательства можно было бы определить порядок учета мигрантов — в том числе снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию.

«Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России», — объяснил председатель СК.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК могут брать в ходе следственных действий и у неопознанных тел.