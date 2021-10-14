НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Разработчики World of Tanks усилили китайские танки

Источник:
Sibnet.ru
158 1
Фото: © World of Tanks

Компания Wargaming выпустила для игры World of Tanks патч 1.14.1, который обновляет технические характеристики китайских тяжелых и средних танков.

Так, изменения улучшают семь исследуемых боевых машин и один премиум танк: Type 59Type 59G, 121, WZ-120, 110, Т-34-2, Т-34-1, Type 58, Type 34, сообщается на официальном сайте онлайн-игры.

«Каждая машина обладает своим собственным характером и набором ТТХ, которые необходимо изменить. Все правки, которые мы применим в обновлении 1.14.1, призваны сделать игру на этих китайских машинах более комфортной», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, 18 октября в World of Tanks начнется третий этап «Линии фронта» — одного из самых масштабных игровых режимов. Режим доступен только во время сезона проведения, а сражаться в нем можно лишь на технике VIII и IX уровней.

Еще по теме
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Историю лучших танков СССР расскажут в подкасте от World of Tanks
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Уроженец Тувы впервые стал участником мирового турнира по Dota 2
смотреть все
Игры #ММО
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Камеры в Кемерове стали штрафовать за непристегнутый ремень
Примета октября: какая погода на Покров, такой будет зима
Крематорий начал работу в Улан-Удэ
Автоинспектор застрелил терроризирующего красноярцев медведя
Самое популярное
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Rockstar переиздаст классические GTA
Появилась новая теория происхождения коронавируса
Цифровые подписи россиян интегрируют в SIM-карты
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин назвал залог успешного развития России
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
Украина потребует от Кабо-Верде выдать Поклонскую
ЦБ обяжет банки раскрывать полную стоимость кредита
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России
23
Внесенная в черный список замгоссекретаря США посетит Россию
23
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
19
Власти разработают новый порядок въезда и выезда из России
18
Россию признали лучшим рынком для инвесторов
Sibnet.Ru