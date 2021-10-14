Разработчики World of Tanks усилили китайские танки

Компания Wargaming выпустила для игры World of Tanks патч 1.14.1, который обновляет технические характеристики китайских тяжелых и средних танков.

Так, изменения улучшают семь исследуемых боевых машин и один премиум танк: Type 59Type 59G, 121, WZ-120, 110, Т-34-2, Т-34-1, Type 58, Type 34, сообщается на официальном сайте онлайн-игры.

«Каждая машина обладает своим собственным характером и набором ТТХ, которые необходимо изменить. Все правки, которые мы применим в обновлении 1.14.1, призваны сделать игру на этих китайских машинах более комфортной», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, 18 октября в World of Tanks начнется третий этап «Линии фронта» — одного из самых масштабных игровых режимов. Режим доступен только во время сезона проведения, а сражаться в нем можно лишь на технике VIII и IX уровней.