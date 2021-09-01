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США выделят Украине 3 миллиарда долларов

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House from Washington, DC

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 миллиардов долларов после подписания меморандума о взаимопонимании, заявила представитель вашингтонской администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в Вашингтоне. «Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства», — приводит ТАСС слова представителя американских властей.

Эксимбанк США — специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки. При президенте США Билле Клинтоне (в 1993-2001 годах) Эксимбанк довольно активно работал в России.

Новый пакет американской военной помощи Украине в размере 60 миллионов долларов. «Он будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные вооружения поражающего и непоражающего действия», — добавила представитель американской исполнительной власти.

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Экономика #Деньги #Оружие
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