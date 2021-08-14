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МВД изменит теоретический экзамен на права

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД России прорабатывает вопрос изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права, сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях.

Мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Теоретический экзамен остался прежним, а практический теперь состоит только из одной части — поездки по городу.

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