Новые Lada дороже 1 млн станут качественнее и оснащеннее

Новые модели АвтоВАЗа, которые разработают в ближайшее время, будут стоить дороже 1 миллиона рублей, цена будет соответствовать качеству и оборудованию машин, сообщил президент Волжского автозавода Николя Мор.

«Обновляемый модельный ряд позволит вывести бренд Lada в более высокий ценовой сегмент, при этом сохранив присутствие в доступной рыночной нише. Я бы сказал, что первый этапом в нашем плане будет выход новых моделей на ценовой уровень миллион рублей, второй этап — на уровень 1,2 миллиона», — рассказал Мор в интервью журналу «Эксперт».

От подчеркнул, что при этой цене автомобили Lada будут представлять высокие потребительские характеристики, хорошую ценность продукта за соответствующие деньги.

Но компания не собирается отказываться от доступных автомобилей. Мор упомянул модель Lada Granta, цены на которую в данный момент стартуют с отметки 530 тысяч рублей. Это примерно 6 тысяч евро, в Европе цена авто начинается от 7,5-8 тысяч евро.