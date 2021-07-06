Володин пожелал, чтобы Путин правил «как можно дольше»

Россия при президенте Владимире Путине станет еще сильнее, обеспечивая благосостояние ее граждан, поэтому необходимо сделать все, чтобы он как можно дольше оставался у власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией», — цитирует ТАСС Володина.

По его мнению, Путин — сильнейший политик в мире. «Сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он», — считает председатель нижней палаты.

«Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Надо бороться за тех, кто страну оберегает», — подчеркнул он.

Володин также заявил, что у него никогда не было и нет амбиций стать президентом. «Заверяю вас, я никогда не хотел, не хочу и не буду хотеть стать президентом», — заверил спикер Госдумы.