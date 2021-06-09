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Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru

Поклонники футбола, любители рифм и девизов могут получить призы от Ростелекома во время проведения чемпионата Европы по футболу. Для этого нужно сочинить и отправить на конкурс футбольную кричалку.

Конкурс футбольных кричалок открыт в спортивном спецпроекте Sibnet.ru, посвященном Евро-2020. За самые необычные, забавные, ободряющие, эмоциональные и экспрессивные слоганы авторы получат призы от партнера спецпроекта — Ростелекома.

Ежедневно до 11 июля на странице конкурса будут появляться новые кодовые слова, которые нужно использовать в кричалках. Это обязательное условие. Еще одно важное условие — кричалки должны быть авторскими, плагиат не принимается. 

Главными судьями станут пользователи Sibnet.ru, которые отдадут голоса за кричалки конкурсантов. Выиграют пять авторов, чти кричалки наберут больше всего лайков. 

Объявление победителей состоится 15 июля.

1 место — Игровой роутер RT-X от Ростелекома. Устройство с искусственным интеллектом распознает игровой трафик и отдает ему приоритет.
2 место — Рюкзак «Leardo» с USB разъемом, выполненный из влагооталкивающего льна.
3 место — Органайзер с беспроводной зарядкой (пауэрбанком), с отделениями для телефона, ручки, проводов. 
4 место  Кружка с подогревом и беспроводной зарядкой DualBase Invido. Умеет поддерживать нужную температуру.
5 место  Умная бутылка. У нее есть LED-индикатор температуры, режимы подсветки. Напомнит владельцу о необходимости попить.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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