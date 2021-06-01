Ошибка банка сделала клиента миллионером

Житель Тулы воспользовался ошибкой в банковском мобильном приложении и стал богачом, теперь его обвиняют в краже, ему грозит длительное тюремное заключение.

36-летний россиянин случайно заметил сбой в работе приложения — при переводах на карты других банков деньги с его счета не списывались, однако счета, на которые он переводил деньги, пополнялись.

Мужчина начал совершать такие транзакции и в общей сложности пополнил свой счет на 50 миллионов рублей, пишет Myslo. Миллионер жил на широкую ногу около двух месяцев, он купил два автомобиля, слетал на отдых за границу и приобрел три квартиры.

Но когда банк начал подводить итоги по отчету за квартал, ошибка в переводах была обнаружена. Теперь гражданина обвиняют в краже, совершенной в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных в результате преступления.