Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru

Чемпионат мира по хоккею в Риге стартует 21 мая, а Sibnet.ru открывает традиционный Конкурс прогнозов. Шестнадцать команд сыграют 36 матчей и выявят победителей. Те, кто угадают, как сложатся игры, получат призы. Главный из них — городской велосипед Doppelganger 825 Alacre от постоянного партнера, компании «Автобэст».

Конкурс разместился на специальной странице в спортивном разделе портала. Для указания счета всегда доступны четыре ближайших матча чемпионата, где уже известны соперники и время игры (время начала игр указано по московскому времени).

Оставленные прогнозы можно редактировать, но не позднее, чем чем за 10 минут до начала матча. А чтобы делать и сохранять прогнозы, достаточно зарегистрироваться на портале Sibnet.ru.

Баллы начисляются дифференцированно. Точно угаданный счет дает 7 баллов. Угаданный победитель и разница шайб стоят 3 балла. Только победитель— 1 балл. На стадии плей-офф за верный прогноз сумма баллов удваивается, а в финале — утраивается. таким образом шанс стать лидером и выиграть приз получают все участники, независимо от того, на каком этапе присоединились к конкурсу.

Призовых мест — десять. Кроме главного приза, победителей ждут видеорегистраторы от Mio Technology, палатки от компании «Турист NSK», рюкзак Forward от экипировочного центра Budosport. Кроме того, среди всех участников разыграют спортивную одежду и перчатки, бейсболку и беспроводные мыши от Logitech.