Сибиряки заявили о готовности ездить на беспилотниках

Жители Омска и Красноярска выразили интерес к поездкам на беспилотных автомобилях, в Новосибирске число желающих ездить на них меньше, выяснили аналитики.

Соцопрос провели специалисты SuperJob среди 9 тысяч жителей крупных городов РФ. Самыми готовыми к беспилотному транспорту оказались жители Казани. Омск и Красноярск разделили шестое место – там по 40% жителей попробовали бы ездить на беспилотниках. Новосибирск занял лишь 11 место из 16.

«36% опрошенных в Новосибирске признались, что не готовы испытывать на себе такую технологическую новинку. В комментариях автомобилисты признаются, что не хотят лишаться удовольствия от вождения, остальные же делятся опасениями за безопасность и говорят об отсутствии в России необходимой законодательной базы и инфраструктуры», – сказано в сообщении.

Готовность ездить на беспилотном транспорте мужчины выражают чаще женщин. Больше всего тех, кто готов путешествовать в транспорте, управляемом искусственным интеллектом, среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей.