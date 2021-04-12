Путин поставил правительству космические задачи

Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих космических держав, заявил президент Владимир Путин на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности.

Глава государства поручил правительству подготовить и утвердить документ о комплексном и долгосрочном подходе в космической отрасли. Он должен учитывать приоритеты страны в космической сфере и подкрепляться соответствующими ресурсами, подчеркнул Путин.

Президент также напомнил, что космическая отрасль связана напрямую с обороной. Он предложил проанализировать, что нужно сделать, чтобы усилить позиции России в этой стратегической сфере.

Путин провел совещание из города Энгельс Саратовской области по видеосвязи. Ранее он возложил цветы к памятнику советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину на месте его приземления в Энгельсе после первого полета в космос.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос, в России памятную дату называют Днем космонавтики. 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе.