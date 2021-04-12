НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поставил правительству космические задачи

Источник:
РИА Новости
184 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих космических держав, заявил президент Владимир Путин на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности.

Глава государства поручил правительству подготовить и утвердить документ о комплексном и долгосрочном подходе в космической отрасли. Он должен учитывать приоритеты страны в космической сфере и подкрепляться соответствующими ресурсами, подчеркнул Путин.

Президент также напомнил, что космическая отрасль связана напрямую с обороной. Он предложил проанализировать, что нужно сделать, чтобы усилить позиции России в этой стратегической сфере.

Путин провел совещание из города Энгельс Саратовской области по видеосвязи. Ранее он возложил цветы к памятнику советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину на месте его приземления в Энгельсе после первого полета в космос.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос, в России памятную дату называют Днем космонавтики. 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе.

Тема: Человек и космос
Астероид «навестил» Землю в День космонавтики
Сибирские ученые улучшат зрение космических спутников
Почему Гагарин: как выбирали первого космонавта
Минобороны рассекретило архивные документы космонавтов
смотреть все
Политика #Россия #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Восьмилетняя девочка погибла в бассейне Красноярского края
СК возбудил дело после неожиданной смерти школьницы на Алтае
Космонавт сфотографировал Кемерово с дымящими трубами
Глава Хакасии Коновалов похвастался собакой из приюта
Самое популярное
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Юрий Гагарин появился в World of Tanks
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Обсуждение (0)
Отношения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

DmitriyMysnyk

Какого фига Россия кому то что то должна объяснять,перемещая свои войска,по своей же территории?
Sibnet.Ru