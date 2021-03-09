Модульный пистолет Лебедева успешно прошел испытания

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разработанный группой компаний «Калашников» успешно завершил госиспытания и по их итогам будет принят на вооружение Росгвардии, сообщает пресс-служба «Калашникова».

«Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) "Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями", шифр "Рысь"», — говорится в сообщении.

Модульный пистолет Лебедева разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащенном глушителем.

Пистолет обладает высоким модернизационным потенциалом: возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы.

Предполагается, что интерес к новому пистолету кроме Росгвардии проявят и другие силовые структуры