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Модульный пистолет Лебедева успешно прошел испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Калашников.Media

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разработанный группой компаний «Калашников» успешно завершил госиспытания и по их итогам будет принят на вооружение Росгвардии, сообщает пресс-служба «Калашникова».

«Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) "Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями", шифр "Рысь"», — говорится в сообщении.

Модульный пистолет Лебедева разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащенном глушителем.

Пистолет обладает высоким модернизационным потенциалом: возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы.

Предполагается, что интерес к новому пистолету кроме Росгвардии проявят и другие силовые структуры

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