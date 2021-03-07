Обь вспыхнула после аварии на газопроводе

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар, предположительно, из-за аварии на подводном продуктопроводе

Ведомство следит за ситуацией, в ближайшее время на место аварии приедут инспекторы, чтобы установить причины и оценить вред экологии, отметила Родионова.

По данным «СибурТюменьГаза», от места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров. Возгорание уже локализовали, рисков для населения и окружающей среды нет, утверждают в компании.

Очевидец аварии опубликовал видео происшествия, в результате которого пострадал один человек.



