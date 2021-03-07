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Обь вспыхнула после аварии на газопроводе

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар, предположительно, из-за аварии на подводном продуктопроводе

Ведомство следит за ситуацией, в ближайшее время на место аварии приедут инспекторы, чтобы установить причины и оценить вред экологии, отметила Родионова.

По данным «СибурТюменьГаза», от места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров. Возгорание уже локализовали, рисков для населения и окружающей среды нет, утверждают в компании.

Очевидец аварии опубликовал видео происшествия, в результате которого пострадал один человек.




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Nik3316

"У каждой коллизии есть имя, фамилия и должность" (с.) И.В.Сталин

nifnif

так предложение о повышении поступит именно от кремля типа правительства, а депутаты от единой россии...

Uynachalnica

Цитата...но Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы...

itStorm

Да не против России они, писков, уже запомни вы со своей шайкой - не Россия! Нас, россиян, эти санкции...
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