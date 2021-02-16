Минтранс утвердил новые правила перевозки животных

Новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом утверждены Минтрансом РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правила вступят в силу 1 сентября 2021 года.

Так, в документе указывается, что грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования с учетом двухдневного запаса на случай задержки.

Также описывается, где должен храниться корм, в каком типе вагонов разрешена перевозка животных. При погрузке и выгрузке животного осуществляется ветеринарно-санитарный контроль.

Кроме этого, приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных. Некоторые крупные животные при этом могут формально относиться к грузам.