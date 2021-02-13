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Кремль прокомментировал снижение доходов россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Снижение реальных располагаемых доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы властей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа», — цитирует Пескова РИА Новости.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились на 3,5%. Снижение по этому показателю также фиксировали в 2014-2017 годах. Рост был отмечен только в 2018 и 2019 годах примерно на 1%.

«Президент неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня и вывод траектории в сторону роста», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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