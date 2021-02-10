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Путин раскритиковал «подгон зарплат» бюджетников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин раскритиковал практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на соблюдение формальных требований государственных указов, передает сайт Кремля.

«Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер», — сказал глава государства.

Путин отметил, что некоторые службы за счет ухищрений «играют в статистику», а реальные доходы граждан остаются низкими. Он припомнил жалобу ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая ранее пожаловалась ему на зарплату 25 тысяч рублей в месяц.

«Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников, вообще бюджетников, во всех сферах и во всех регионах страны», — поручил президент.

Глава государства напомнил про обязательность исполнения «майского» указа 2012 года о повышении зарплат бюджетников. По его словам, требование роста зарплат никто не отменял, правительство должно строить свою политику, исходя из поставленных ранее задач.

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Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

anubis77

Хватит уже убеждать всех в своей кончености, все и так в курсе.

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...

Maniac.

Аборты... ? ... Ну девкам надо секасом с умом заниматься, а мужикам думать о последствиях. Ну и да, такая...
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