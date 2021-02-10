Путин раскритиковал «подгон зарплат» бюджетников

Президент России Владимир Путин раскритиковал практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на соблюдение формальных требований государственных указов, передает сайт Кремля.

«Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер», — сказал глава государства.

Путин отметил, что некоторые службы за счет ухищрений «играют в статистику», а реальные доходы граждан остаются низкими. Он припомнил жалобу ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая ранее пожаловалась ему на зарплату 25 тысяч рублей в месяц.

«Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников, вообще бюджетников, во всех сферах и во всех регионах страны», — поручил президент.

Глава государства напомнил про обязательность исполнения «майского» указа 2012 года о повышении зарплат бюджетников. По его словам, требование роста зарплат никто не отменял, правительство должно строить свою политику, исходя из поставленных ранее задач.