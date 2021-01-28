Пистолет «Аспид» отдали на апробацию российским силовикам

Российские силовики оценят боевые, эргономические и эксплуатационные характеристики нового спортивного самозарядного пистолета РГ120 «Аспид» и только после этого его передадут на официальные испытания, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Центральный НИИ точного машиностроения госкорпорации "Ростех" передаст 9х19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания», — говорится в сообщении.

Этап апробации позволит потенциальным потребителям ознакомиться с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Полученные замечания будут внесены в конструкторскую документацию для доработки оружия. Потом начнется процесс предварительных и приемочных испытаний «Аспида», уточнили в пресс-службе.

«Аспид» входит в знаменитую «змеиную» линейку пистолетов наряду с «Удавом» и «Полозом». Он обладает модульной конструкцией. «Он позволяет использовать различные варианты затвора, например, как затвор в армейском исполнении, так и затвор в спортивном исполнении, как с коллиматорным прицелом, так и без него. Могут устанавливаться различные варианты рукояток со сменными накладками.