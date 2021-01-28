НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пистолет «Аспид» отдали на апробацию российским силовикам

Источник:
Sibnet.ru
129 0

Российские силовики оценят боевые, эргономические и эксплуатационные характеристики нового спортивного самозарядного пистолета РГ120 «Аспид» и только после этого его передадут на официальные испытания, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Центральный НИИ точного машиностроения госкорпорации "Ростех" передаст 9х19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания», — говорится в сообщении.

Этап апробации позволит потенциальным потребителям ознакомиться с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Полученные замечания будут внесены в конструкторскую документацию для доработки оружия. Потом начнется процесс предварительных и приемочных испытаний «Аспида», уточнили в пресс-службе.

«Аспид» входит в знаменитую «змеиную» линейку пистолетов наряду с «Удавом» и «Полозом». Он обладает модульной конструкцией. «Он позволяет использовать различные варианты затвора, например, как затвор в армейском исполнении, так и затвор в спортивном исполнении, как с коллиматорным прицелом, так и без него. Могут устанавливаться различные варианты рукояток со сменными накладками.





Еще по теме
Россия задумалась над созданием легкого истребителя
Стреляющие сапоги разработали в Индии
Эксперты нашли «ахиллесову пяту» истребителей США
Бронемашины «Тайфун-К» оснастят дистанционным боевым модулем
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал к примирению Европу
•
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
•
Эксперт рассказала, как избавиться от звонков из банков
•
Пистолет «Аспид» отдали на апробацию российским силовикам
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Переработка отходов канализации в Омске заинтересовала другие города
Сибирь 28.01.2021 14:33
Туристам на Алтае не хватило благоустроенных гостиниц
Сибирь 28.01.2021 13:31
Туристов в Кузбассе прокатят на БелАЗах
Сибирь 28.01.2021 12:54
Школьница выпала из окна в Новосибирске
Сибирь 28.01.2021 12:21
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4237
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
3356
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3232
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
2707
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал к примирению Европу
•
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
•
Эксперт рассказала, как избавиться от звонков из банков
•
Пистолет «Аспид» отдали на апробацию российским силовикам
О самом главном
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
114
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
102
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
95
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
55