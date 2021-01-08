Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году

Новый 2021 год станет благоприятным для рубля, считают эксперты. На его укрепление сыграют рост мировой экономики после пандемии и повышение цен на нефть. Но есть угроза для российской валюты — политика нового президента США Джо Байдена. В чем хранить сбережения, чтобы нивелировать риски — евро, долларах или другой валюте?

Ушедший год стал шоковым для рубля. Курс доллара по отношению к российской валюте вырос более чем на 20%, курсе евро — на 30%. 3 января 2020 года доллар на открытии стоил 61,8 рублей, 30 декабря на закрытии он торговался по 74,4 рубля. Евро в начале года торговался по 69,1 рубля, 30 декабря торги закрылись на уровне 91,5 рубля.

Факторы роста и падения

Ключевым фактором для российский валюты станут цены на нефть. В 2020-м они пережили обвал, утянув за собой курс рубля. Но благодаря заключению новой сделки по ограничению добычи стоимость нефти стала устойчиво расти.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров сказал РБК, что ожидает среднегодовой курс в 67 рублей за доллар, Он объяснил это повышением спроса на нефть за счет оживления мировой экономики по мере стабилизации ситуации с пандемией.

Рубль может укрепиться за счет еще одного фактора, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Большая часть населения в развитых странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Увеличение свободных денег приведет к ослаблению доллара и притоку капитала в активы развивающихся рынков, которым и относится и Россия, сказал эксперт в интервью Forbes.

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Главный экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец называет среди факторов давления на рубль восстановление туризма и спроса на импорт. Ее прогноз: 75,2 рублей за доллар в среднем по году и около 76 рублей за доллар на конец года

По словам Васильева, главным риском для рубля станет возможное усиление санкции администрацией нового президента США Джо Байдена. Но он не ожидает жестких антироссийских ограничений. Донец также не заложила в свой прогноз новые серьезные санкции.

В чем хранить сбережения

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро»,— приводит РИА Новости слова Зельцера.

По его словам, среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают китайский юань и японская иена. Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР). Особенно эксперт выделил южноафриканский ранд и индийскую рупию.

Но Зельцер отметил, что эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности. Такими вложениями должны заниматься опытные инвесторы.

Неискушенным в финансах людям эксперты традиционно советуют «портфель валют». Накопления должны быть поделены на равные доли: в рублях, в долларах и в евро.