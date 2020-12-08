Путин подписал закон об удаленке

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Подписанный главой государства документ вводит в Трудовой кодекс такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

Первый подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второй — такую же работу на временных основаниях, третье — сочетание удаленки и занятости на стационарном рабочем месте.

Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить сотрудника необходимым оборудованием или возместить затраты на него.

В случае болезни находящийся на удаленке работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. Работодатель сможет уволить сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.

Перевод работника на удаленную работу при этом не является основанием для снижения зарплаты. При этом временный перевод сотрудника на дистанционную работу не может превышать полгода.