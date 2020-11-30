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Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на доходы жителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросил обратить внимание на доходы жителей республики и выразил надежду на их рост, сообщила пресс-служба Кремля.

По данным Бурятстата, численность жителей республики с доходами ниже прожиточного минимума растет. Если в 2013 году процент «бедняков» был равен 17,5% (169 тысяч человек) к общему количеству жителей, то в 2017 — уже 19% (186 тысяч). А в 2019 году вырос до 20,1% (197,5 тысячи). Прожиточный минимум в 2020 году в Бурятии равен 12,3 тысячи рублей.

«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания… Понятно, что это процесс многовекторный, это касается создания новых рабочих мест... На это нужно обращать внимание, конечно», — отметил президент.

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Он выразил надежду, что с большим объемом инвестпроектов в республике увеличится и количество рабочих мест, и, как следствие, доходы жителей. 

Цыденов сообщил, что в 2020 году в республике шла реализация нацпроектов. «Это результат, прямо скажем, естественных монополий: это РЖД, это Росатом, это Ростех», — сообщил глава Бурятии.

Но, по его словам, были и инвестиции компаний, не связанные с вертикально интегрированными холдингами или с бюджетной сферой.

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